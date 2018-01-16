Алексей Песошин: Случаи выдачи фиктивных больничных листков надо жестко пресекать

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Диана Авакян). Случаи выдачи фиктивных больничных листков надо жестко пресекать, заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на итоговой коллегии Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РТ.

«Важнейшей работой здесь должна стать работа по организации контроля выдачи больничных листов, на оплату которых уходит значительная часть доходов фонда. Случаи выдачи фиктивных больничных листов надо жестко пресекать и принимать совместно с работодателями и профсоюзными организациями меры по их выявлению путем установления контроля за тем, как граждане используют период временной нетрудоспособности», — сказал Песошин.

По итогам прошлого года фонд выявил 1 тыс. 202 случая нарушения порядка выдачи больничных. Всего было проверено 318 тыс. 699 листков. Работодателям предъявили претензии на сумму 755 тыс. 840 рублей, сообщил управляющий Региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РТ Рамиль Гайзатуллин.

«В основном сроки выдачи нарушаются, и вторая причина — продление листка без врачебной комиссии. Таким образом, листок считается недействительным», — добавил Гайзатуллин.