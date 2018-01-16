Покупатель автомобиля похитил у жительницы Бугульмы 170 тысяч рублей

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Мошенник украл у жительницы Бугульмы 170 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Вчера 66-летняя пенсионерка поведала полицейским, что в сети разместила объявление о продаже автомобиля. Ей позвонил мужчина и сказал, что готов приобрести машину. Для перевода средств он попросил реквизиты банковской карты, вскоре женщина заметила, что с ее счета списали денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Установлено, что злоумышленник звонил с номера, зарегистрированного в Башкортостане.