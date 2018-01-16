«ВТБ Страхование жизни» запускает новую программу «Семейный капитал»

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Компания «ВТБ Страхование жизни» запускает новую программу накопительного страхования жизни – «Семейный капитал». Программа предназначена для формирования накоплений и обеспечения оперативной финансовой поддержки в случае наступления сложной жизненной ситуации.

«Программа “Семейный капитал” позволяет накопить деньги на различные цели, которые в течение жизни появляются практически у каждого из нас. Это может быть покупка недвижимости, обучение детей, путешествия, формирование источника дохода после выхода на пенсию и др. Помимо инвестиционного дохода клиент также получает от страховой компании финансовую защиту – в случае наступления критической ситуации родственники владельца полиса получат выплату в максимальном размере», – прокомментировал генеральный директор «ВТБ Страхование жизни» Максим Пушкарев.

Программой предусмотрены условия, при которых клиент освобождается от уплаты страховых взносов с сохранением запланированной суммы накоплений и дополнительного инвестиционного дохода.

Накопления формируются за счет ежегодных фиксированных отчислений. Минимальный взнос в программу составляет 25 тыс. рублей.

Продукты компании «ВТБ Страхование жизни» можно приобрести в офисах банков-партнеров.