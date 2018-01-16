На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» обсудят дачную амнистию

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Завтра, 17 января, в 11.00 в ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция, посвященная дачной амнистии.

Напомним, дачная амнистия позволяет гражданам зарегистрировать право собственности на фактически принадлежащие им дома и строения, расположенные на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, или на участках в границах населенного пункта, выделенных для ведения личного подсобного хозяйства. Она завершается в марте этого года.

Директор Бюро технической инвентаризации Лена Хамзина расскажет подробнее о сложившейся в Татарстане ситуации и ответит на вопросы журналистов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

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