В Татарстане начались съемки фильма о Шигабутдине Марджани

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Татарстане снимают документальный фильм о жизни и творчестве великого татарского богослова, просветителя, мусульманского философа, историка и востоковеда Шигабутдина Марджани. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил руководитель направления дагвата ДУМ РТ Нияз хазрат Сабиров.

2018 год объявлен ДУМ РТ Годом Шигабутдина Марджани. Фильм снимается в рамках мероприятий, приуроченных к 200-летию со дня рождения великого богослова.

Съемки фильма «Шигабутдин Марджани» проходят не только в Казани, но и в Атнинском районе Татарстана, который является родным для Марджани. Нияз Сабиров проинформировал о том, что завтра съемочная группа отправится в село Коморгузя. В подготовке фильма помогает Атнинский государственный драматический театр. Планируется, что съемки завершатся в феврале.

В беседе с корреспондентами ИА «Татар-информ» Нияз хазрат рассказал о великом наследии и неординарной личности богослова. Он отметил, что с арабского языка имя Шигабутдин можно перевести как «метеор религии». Полное имя Марджани – Шигабутдин Харун бин Багутдин бин Субхан бин Абдулькарим бин Абдультавап бин Абдульгани бин Абдулькутдус бин Ядаш бин Ядкарь бин Гумар аль Марджани аль Казани. Марджани – это псевдоним, взятый от названия села Марджан, основателем которого является дед ученого.

«Марджани был очень трудолюбивым. Любил читать книги и ни минуты своего времени не проводил без пользы. От написания книг он получал удовольствие», – подчеркнул религиозный деятель и напомнил, что его отец Багаутдин окончил в свое время бухарское медресе «Турсуния». «Его очень уважали в Бухаре, даже просили остаться там, но Багаутдин вернулся в родные края. И даже по возвращении получал подарки от эмира Бухары», – рассказал руководитель направления дагвата ДУМ РТ.

Сам Марджани в течение 11 лет получал образование в Средней Азии. В источниках упоминается, что Шигабутдин Марджани жил по мусульманскому календарю, регулярно совершал намаз.

«Шигабутдин Марджани – великий богослов, ученый, просветитель. Он является примером для всех нас не только своими трудами, но и образом жизни», – отметил Нияз хазрат.



