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Экономика и финансы

«ВИМ Авиа» задолжала Фонду социального страхования 10,8 млн рублей

16 января 2018, 13:44

Предприятия Татарстана задолжали Фонду соцстрахования 127,4 млн рублей, из них 59,3 млн рублей нереальны к взысканию.
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(Казань, 16 января, «Татар-информ», Диана Авакян). Предприятия Татарстана задолжали Фонду соцстрахования 127,4 млн рублей. Самым крупным должником ведомства стала «ВИМ-Авиа» — авиакомпания не перечислила 10,8 млн рублей. Об этом сообщил управляющий Региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РТ Рамиль Гайзатуллин на итоговой коллегии фонда.

Из этой суммы 46,5 процента (59,3 млн рублей) нереальны к взысканию. Речь идет о компаниях, которые находятся в стадии банкротства, ликвидации. Сюда же относятся предприятия, которые не предоставляли отчеты более одного года.

Ведется работа по взысканию долгов с работающих организаций, отметил Гайзатуллин. «Тем не менее все зависит еще от наличия денежных средств на счету предприятия», — сообщил он.

Растущий объем недоимки по страхованию от несчастных случаев на производстве в РТ настораживает, заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Работы по взысканию выплат нужно продолжить в тесном взаимодействии со службой судебных приставов, органами прокуратуры местного самоуправления, уверен он.

«Следует максимально использовать при этом все имеющиеся методы выявления и пресечения нарушений работодателя в этой сфере, а также возможности электронного документооборота. Нам необходимо наладить четкую работу и с арбитражными управляющими. С каждым страховщиком, тем более проблемным, надо работать индивидуально на основе новейших информационных технологий», — подчеркнул Премьер-министр республики.


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