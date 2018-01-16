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Политика

Поклонская назвала взгляды Собчак ущербными

16 января 2018, 13:30

В качестве примера ущемления прав крымчан телеведущая Собчак привела отсутствие матчей во время проведения ЧМ-2018.
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(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала слова Ксении Собчак об ущемлении прав жителей Крыма в сравнении с остальными россиянами, пишет РИА «Новости».

Экс-прокурор Крыма заявила, что только внутреннее вредительство и чванство позволяют некоторым политикам спекулировать на теме прав крымчан. «Но это личная беда таких "политиков", которая свидетельствует об ущербности их взглядов, а не людей», – сказала Поклонская РИА «Новости».

Ранее в качестве примера ущемления прав крымчан телеведущая Собчак привела отсутствие матчей во время проведения ЧМ-2018.

В парламенте пояснили, что список городов чемпионата мира по футболу был определен еще в 2012 году – до того момента, как Крым вошел в состав России.

Парламентарий также подчеркнула, что на сегодняшний день Крым активно развивается, ведутся стройки моста, аэропорта, детских садов, школ и других объектов.

«Крымский полуостров уникален! Не видеть и не ценить это может только глупец», — подытожила Поклонская.
 


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