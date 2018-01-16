В Челнах женщину во время застолья обокрал знакомый

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В поселке ГЭС челнинку обокрал ее знакомый во время застолья, сообщает пресс-служба Росгвардии РТ.

Вчера утром в полицию обратилась 60-летняя местная жительница. Она рассказала, что у нее похитили кольцо и золотые серьги.

Как выяснилось, женщина выпивала в поселке ГЭС вместе с другом и его соседом по общежитию. В какой-то момент она уснула, а когда пришла в себя, обнаружила, что пропали украшения.

На месте сотрудники ОВО опросили пострадавшую и хозяина комнаты. Им удалось установить, что кражу совершил сосед хозяина, вскоре его задержали и передали полицейским.

Установлено, что на счету задержанного пять судимостей, в том числе за кражи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».