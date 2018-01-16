Застрелен один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Сегодня в Косовска-Митровице было совершено покушение на одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича. Об этом сообщает RT.

Иванович возглавлял гражданскую инициативу «Свобода, демократия, правда». Его застрелили перед входом в здание партии.

От полученных пяти огнестрельных ран политик скончался в больнице. Поисками убийц занимается полиция.

В 2014 году после парламентских выборов лидер Сербской партии Косово и Метохии Оливер Иванович занял место в парламенте, в 2008 – 2012 годах работал государственным секретарем по делам Косова в Правительстве Сербии. В 2016 году его приговорили к девяти годам тюрьмы за военные преступления, позднее его выпустили на свободу, и он вернулся к политической карьере.