Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

В 2018 году портфель зарубежных заказов «Росатома» превысит 130 млрд долларов

16 января 2018, 15:46

В компании обсудили возможность перехода от десятилетнего портфеля на долгосрочную перспективу.
Болгария полностью рассчиталась с долгами по проекту АЭС «Белене»
Кириенко займет место Грызлова в наблюдательном совете «Росатома» – СМИ
К 2030 году половину выручки «Росатом» планирует получать от зарубежного бизнеса
Уран из Казахстана будут обогащать в Свердловской области
«Росатом» рассчитывает занять 20 процентов мирового рынка атомных энергоблоков - С.Кириенко

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В 2018 году портфель зарубежных заказов «Росатома» должен превысить 130 млрд долларов, такой же показатель был достигнут в 2017 году. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев, сообщает ТАСС. 

«Росатом» рассчитывает свой портфель заказов на десятилетнюю перспективу. В настоящее время в компании говорят о возможном переходе от десятилетнего портфеля на долгосрочную перспективу. Данный вопрос вынесут на обсуждение на заседании наблюдательного совета, сказал Лихачев. 

Уход от десятилетнего портфеля при расчете зарубежных заказов будет стимулировать международные дивизионы госкорпорации заключать более долгосрочные контракты, считает глава «Росатома».


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter