В 2018 году портфель зарубежных заказов «Росатома» превысит 130 млрд долларов

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В 2018 году портфель зарубежных заказов «Росатома» должен превысить 130 млрд долларов, такой же показатель был достигнут в 2017 году. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев, сообщает ТАСС.

«Росатом» рассчитывает свой портфель заказов на десятилетнюю перспективу. В настоящее время в компании говорят о возможном переходе от десятилетнего портфеля на долгосрочную перспективу. Данный вопрос вынесут на обсуждение на заседании наблюдательного совета, сказал Лихачев.

Уход от десятилетнего портфеля при расчете зарубежных заказов будет стимулировать международные дивизионы госкорпорации заключать более долгосрочные контракты, считает глава «Росатома».