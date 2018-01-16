Медучреждения РТ в прошлом году выдали почти две тысячи электронных листков нетрудоспособности

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Диана Авакян). Медицинские учреждения Татарстана в прошлом году выдали 1,7 тыс. электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН), сообщил управляющий Региональным отделением Фонда социального страхования по РТ Рамиль Гайзатуллин на итоговой коллегии ведомства.

«Мы подписали более 7 тыс. соглашений с работодателями. По крайней мере, они уже знают, что электронные больничные листки существуют, что они в законную силу вступили, поэтому здесь со стороны работодателей проблем не должно быть, — рассказал Гайзатуллин. — Что касается Минздрава РТ, тоже провели рабочие встречи, определили дорожную карту по внедрению системы. Планирeем, что в феврале начнем внедрять технологию именно в части интеграции медицинской информационной системы, все больницы подключим к системе фонда».

В рамках внедрения технологии выдачи ЭЛН во всех муниципальных образованиях республики были проведены обучающие семинары, продолжил глава отделения.

«Что касается технических проблем по переходу на ЭЛН, я считаю, для их решения в РТ необходимо обеспечить участие в этом всероссийском проекте всех государственных медицинских организаций, — заявил Премьер-министр республики Алексей Песошин. — Министерству информатизации и связи РТ, Минздраву РТ совместно с региональным отделением фонда в кратчайшие сроки следует провести интеграцию двух электронных систем — электронное здравоохранение и Соцстрах».