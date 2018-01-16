В Москве представят татарстанский проект — книжный навигатор для слепых «Мой дом Россия»

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В Москве состоится презентация проекта Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих «Мой дом Россия. Книжный навигатор для слепых», сообщает пресс-служба библиотеки.



Презентация состоится в Российской государственной библиотеке для слепых 16 января.



Татарстанский проект получил грантовую поддержку. В издании рассказывается об интересных туристических маршрутах и природно-культурных уголках нашей страны, в том числе и Татарстана. Читатели узнают о 16 удивительных регионах России, рассказ о каждом из которых составлен профессиональными географами-путешественниками. В этих очерках даются краткие сведения о природе, истории и культуре, этническом разнообразии и социально-экономическом развитии территории.



В мероприятии примут участие представители Всероссийского общества слепых, общественных организаций инвалидов по зрению, читатели и специалисты Российской государственной библиотеки для слепых, творческая команда проекта – специалисты Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих РТ.

