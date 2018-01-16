Фонд социального страхования РФ по Татарстану подвел итоги работы в 2017 году

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня принял участие в расширенном заседании координационного совета Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РТ, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Основной темой заседания стало подведение итогов работы татарстанского отделения Фонда социального страхования РФ в 2017 году и определение круга задач на 2018 год. Основной доклад озвучил управляющий Отделением ФСС РФ по РТ Рамиль Гайзатуллин.

В 2017 году Фонд социального страхования по РТ направил более 292 млн рублей на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма, что почти на 25 млн руб. больше, чем в 2016-м.

Деньги были потрачены с толком, подчеркнул Гайзатуллин. «1 тыс. 732 страхователя приобрели почти 2 тыс. путевок на санаторное лечение, 298 тыс. средств индивидуальной защиты. Проведена специальная оценка условий около 38 тыс. рабочих мест. Более 62 тыс. работников прошли обязательные медицинские осмотры», — сказал он.

По данным 2017 года, на учете в Отделении ФСС РФ по РТ состоит 131 тыс. предприятий и организаций — страхователей, где работают свыше 1 млн 400 тыс. человек. Полнота сборов составляет 99 процентов. Общий объем поступивших средств — 18 млрд рублей, собственный доход по двум видам соцстрахования —14 млрд, что на 1 млрд рублей больше, чем год назад.

Все 18 млрд рублей израсходованы. «16,3 млрд рублей – расходы по двум видам страхования, 1,7 млрд рублей — расходы на выполнение агентских функций за счет средств федерального бюджета и федерального Фонда обязательного медицинского страхования», — сообщил управляющий Отделением ФСС РФ по РТ.

Фонд оказывает поддержку наименее социально защищенным слоям населения. Третий год реализуется проект «Прямые выплаты». Региональным отделением ФСС РФ на основании данных, предоставленных страхователем, назначаются и производятся выплаты. В 2017 году размер полутора млн выплаченных пособий, превысил 14,2 млрд рублей.

В республике активно внедряется технология выдачи электронных листов нетрудоспособности (ЭЛН). Программные продукты для медучреждений и страхователей предложены фондом. По состоянию на 31 декабря, в 25 лечебных учреждениях республики, предложенных Минздравом РТ, выдано 1 тыс. 662 ЭЛН.

В течение 2017 года 78 тыс. граждан оставили заявки на техсредства реабилитации, еще 31 тыс. человек — на обеспечение протезами. Федеральный бюджет на эти цели выделил республике 1 млрд рублей, что на 100 млн больше, чем год назад, 92 процента заявок уже обеспечены.