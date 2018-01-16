Появились фото пожара в казанской многоэтажке

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Появились фотографии с места пожара в казанской многоэтажке в Авиастроительном районе, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера вечером на пожаре в квартире дома №43 по улице Чапаева пострадал 82-летний мужчина. Пенсионера госпитализировали с отравлением угарным газом.
Сотрудники ПСЧ №5 справились с огнем за несколько минут. На кухне сгорела мебель площадью два квадратных метра.
На месте также работали медики, полицейские, аварийные службы и дознаватель ОНД.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.