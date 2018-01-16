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Появились фото пожара в казанской многоэтажке

16 января 2018, 14:03 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

Появились фото пожара в казанской многоэтажке Инцидент произошел в квартире дома №43 по улице Чапаева.
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(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Появились фотографии с места пожара в казанской многоэтажке в Авиастроительном районе, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера вечером на пожаре в квартире дома №43 по улице Чапаева пострадал 82-летний мужчина. Пенсионера госпитализировали с отравлением угарным газом.

Сотрудники ПСЧ №5 справились с огнем за несколько минут. На кухне сгорела мебель площадью два квадратных метра.

На месте также работали медики, полицейские, аварийные службы и дознаватель ОНД.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.


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