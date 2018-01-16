Президент РТ осмотрит частные музеи соцбыта и оружия

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Оксана Романова). Президент Татарстана Рустам Минниханов продолжит знакомство с частными музеями Казани, анонсировала в интервью «Татар-информ» помощник главы РТ Олеся Балтусова.

«Рустам Нургалиевич неоднократно получал приглашения к посещению от частных музеев. Наконец, на первую часть нашлось время. В следующий раз планируем посещение Музея оружия в Казанском Кремле и Музея социалистического быта», – сказала Олеся Балтусова.

Накануне глава региона побывал в старейшей в Казани аптеке Бренинга (ныне «Татхимфармпрепараты») на Баумана, Музее чак-чака, Музее Марджани и музее «Татар Бистэсе» в Старо-Татарской слободе Казани. А также Рустам Минниханов ознакомился с проектом создания в этой же части города Дома татарской кулинарии.

«Впечатления самые позитивные. Хорошо, что в Казани стали появляться такие яркие проекты. Аптека Бренинга только в минувшем году открылась после реставрации: проектная группа под руководством реставратора Алексея Никитина работала над объектом три года, и завершение работ – это долгожданное и отрадное для нас событие. Мы посетили аптеку, чтобы полюбоваться красивым зданием», – прокомментировала помощник Президента.

Музей социалистического быта, который стоит следующим в списке Президента РТ для знакомства с частными коллекциями Казани, появился в 2011 году. Пользуется популярностью не только у туристов, но и у ностальгирующих казанцев и жителей республики, а также часто привлекает внимание известных людей и российских знаменитостей. Так, свои джинсы для готовящейся выставки «Джинсы как культ» филиалу Музея соцбыта в Санкт-Петербурге передал министр культуры России Владимир Мединский.

А вот Музей оружия «Дух воина» в Казанском Кремле работает пока меньше года, с апреля 2017 года, при этом располагает уникальной коллекцией по-настоящему музейных редкостей – археологическими находками (предметы вооружения и воинской культурой древних и средневековых народов России) от поздней бронзы до эпохи Золотой Орды, XV века.

«Мы хотим показать нашему Президенту археологические находки, которые были обнаружены на территории Татарстана периода, в том числе, и Золотой Орды. У нас 1200 интереснейших экспонатов. К слову, для Рустама Минниханова мы приготовили и символичный подарок, который будет напоминать о нашем музее», – сообщила информационному агентству директор Музея оружия «Дух воина» Юлия Степанова.

