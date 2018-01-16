Бывшие повара и парикмахеры из Татарстана не могут подтвердить трудовой стаж

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Некоторые жители Татарстана, которые раньше работали поварами, скорняками и парикмахерами, при выходе на пенсию не могут подтвердить свой трудовой стаж и заработную плату. Организации, в которых они работали, ликвидированы, а документы не сохранились.

Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ рассказала председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова. Согласно ее данным, документы по бывшим сотрудникам тысячи ликвидированных предприятий в Татарстане сейчас находятся в розыске. Они необходимы для подтверждения стажа и зарплаты при оформлении трудовых пенсий людей.

«На нашем официальном сайте размещен перечень этих предприятий. К сожалению, их количество не уменьшается. Самой незащищенной сферой является бытовое обслуживание. Она была одной из первых приватизирована в 1990-е годы, а потом распалась на множество мелких организаций», – отметила спикер.

Ирада Аюпова призвала жителей республики, располагающих какими-либо документами или данными об этих организациях, сообщить информацию в Государственный комитет РТ по архивному делу.

