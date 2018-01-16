Инвалиды Татарстана получили в 2017 году 1 млрд рублей на средства для реабилитации

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Диана Авакян). Татарстанцы с ограниченными возможностями получили в 2017 году 1 млрд рублей на технические средства реабилитации (ТСР) и протезно-ортопедические изделия (ПОИ). Это почти на 100 млн рублей больше, чем в 2016 году, сообщил управляющий Фондом социального страхования по РТ Рамиль Гайзатуллин на итоговой коллегии фонда.

Так, в прошлом году фонд получил 78 тыс. заявок на обеспечение техническими средствами реабилитации от 31 тыс. граждан. Всего обеспечено 92 процента заявок.

«Граждане также имеют право получить компенсацию за самостоятельно приобретенные ТСР. В отчетном году льготной категорией граждан перечислено компенсаций на сумму 137 млн рублей.

Осуществление бесперебойного обеспечения инвалидов ТСР, ПОИ, абсорбирующим бельем и другими специальными средствами — задача, как показывает практика, решаемая, заявил на заседании Премьер-министр РТ Алексей Песошин. «С тем чтобы полностью ликвидировать образовавшуюся задолженность по обеспечению ТСР, прошу обратиться в центральный аппарат фонда на выделение дополнительных средств на эти цели», — отметил Песошин.

Внедрение новых подходов в социальной защите, учет интересов различных групп населения – стратегические инициативы Президента России Владимира Путина. В рамках масштабной задачи по обеспечению социальных гарантий россиян глава государства выделил несколько приоритетных направлений. Одно из них – решение вопроса социального страхования.

«Соцзащита населения останется одним из главных приоритетов в России. Необходимо поддержать людей с низкими доходами, наиболее уязвимые категории граждан, перейти, наконец, к справедливому принципу оказания социальной помощи, когда ее получают те, кто в ней действительно нуждается», – сказал Президент в июне 2011 года.