580 человек написали «Татарча диктант» в Татарстане «на отлично»

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Около 2 тысяч человек проверили свои знания татарского в рамках акции «Татарча диктант».

По словам директора Высшей школы татаристики и тюркологии имени Г. Тукая КФУ Альфии Юсуповой, более половины участников показали хорошие знания языка.

«В таких масштабах акция была проведена второй раз. В диктанте приняли участие почти 2 тысячи человек. Примерно 50 участников из Москвы и Санкт-Петербурга, 10 – 15 – из Волгограда, Екатеринбурга. 50 участников – из Казахстана, а также наши соотечественники из Германии, Канады, Арабских Эмиратов, Украины, Чехии, Азербайджана проверили свои знания татарского языка», – рассказала Альфия Юсупова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

По ее словам, всего принято около 2 тысяч работ, из них 300 – в бумажном варианте, остальные – в электронном варианте в Интернете. Работу участников на протяжении двух недель тщательно проверяли доктора и кандидаты наук Высшей школы татаристики и тюркологии имени Г. Тукая Института филологии и межкультурной коммуникации.

«Текст диктанта достаточно сложный, состоял из 369 слов. Текст был непростым и в плане пунктуации. Результаты обрадовали: 580 человек, то есть 29 процентов, написали его на “5”, 540 человек, 27 процентов, – на “4”. Больше половины участников показали, что знают татарский язык хорошо. Есть и тройки, и двойки. Надеемся, что в будущем они подтянут свои знания и добьются хороших результатов», – отметила Альфия Юсупова.

25 октября в Казани, в различных регионах России и за рубежом прошла акция «Татарча диктант». Организаторы диктанта предложили написать отрывок из произведения Аяза Гилязова «В пятницу вечером» («Жомга кон кич белэн»).