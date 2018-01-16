Роскачество назвало самые вредные и полезные марки кефира

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Российская система качества (Роскачество) завершила исследование 36 марок кефира и назвала самые вредные и полезные из них, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам лабораторных испытаний высококачественной продукцией признали кефир 10 торговых марок: «36 копеек», «Авида», «Агрокомплекс», «Домик в деревне», «Нежеголь», «Останкинское 1955», «Простоквашино», «Рузский», «Томмолоко» и Parmalat. Эти марки содержат большее количество полезных молочнокислых бактерий, имеют повышенное содержание белка и не имеют следов антибиотиков.

Качественной продукцией признан кефир шести марок: «Вкуснотеево», «Деревенское молочко», «Дмитровский молочный завод», «Кубанская буренка», «Чабан», Goodness Farm и Zorka.

Недостатки выявлены у 19 брендов. Среди них – «Буденновскмолпродукт», «Давлеканово», «Молочные продукты из Дубровки», «Молочный комбинат "Ставропольский"» и «Солнышко Кубани». Исследователи нашли в этих марках кишечную палочку. В кефире «Околица» была обнаружена плесень.

Крахмал, удешевляющий производство, был найден в продуктах «Буденновскмолпродукт», «Давлеканово», «Деревенское молочко», «Добрая буренка» и «Народный».

