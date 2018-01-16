В России рекордно снизились цены на жизненно важные лекарства

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Цены на жизненно важные лекарственные препараты в России снизились по итогам 2017 года на 1,8 процента. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ.

В последний раз жизненно важные лекарства дешевели в 2013 году на 0,6 процента. Так, в 2017-м был установлен рекордный показатель за четыре года. Снижение цен связано с государственной политикой регулирования цен на данный сегмент лекарств, отметили в Минздраве РФ.

Больше всего подешевели препараты из ценовой категории до 50 рублей — на 2,1 процента. В категории от 50 до 500 рублей снижение достигло почти 2 процента. Лекарства дороже 500 рублей подешевели всего на 1 процент. По словам экспертов, жизненно необходимые лекарства и дальше будут снижаться в цене.

В конце прошлого года перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов увеличили на 68 позиций.