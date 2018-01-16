В Казани пройдет полуфинал турнира Лиги женского хоккея сезона 2017/2018

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В Казани с 16 по 18 февраля пройдет полуфинальный этап турнира Лиги женского хоккея для команд группы «Г»: на лед спортивного комплекса «Баско» выйдут команды из Казани, Пензы, Кирова, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-атташе Лиги женского хоккея Анастасия Гончарова.

Полуфинальный этап дивизиона «Амазонки» (18+) помимо Казани примут Московская область, Санкт-Петербург и Новосибирск. В столице Татарстана за победу поборются коллективы «Форвард» (Казань), «Союз» (Пенза), «Ангелы» (Киров), «Малахит» (Екатеринбург) и «Рост-Химик» (Нижний Новгород).

Финал сезона 2017/2018 состоится в мае в рамках ежегодного всероссийского фестиваля Ночной хоккейной Лиги. Дивизион «Олимпийские надежды» (14 – 17 лет) сыграет финальные матчи 3 – 4 марта на территории спортивного комплекса «Курганово» в Свердловской области.