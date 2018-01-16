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Общество

В Госдуме разработали законопроект об увеличении штрафов за отсутствие ОСАГО

16 января 2018, 14:24

Штраф за отсутствие полиса повысится с 800 рублей до 5 тысяч рублей.
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(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Член Комитета Государственной Думы Сергей Вострецов разработал законопроект об увеличении штрафов за отсутствие полиса ОСАГО с 800 рублей до 5 тысяч рублей, пишет RT.

Причиной увеличения штрафов, по словам Вострецова, является тот факт, что многие автомобилисты предпочитают не приобретать ОСАГО, потому что сумма штрафа ниже стоимости полиса.

По данным Минфина РФ, в первой половине прошлого года стоимость страховки составила примерно 5,8 тыс. рублей.

Глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс солидарен с Вострецовым. По его словам, из 50 млн зарегистрированных в РФ автомобилей около 1 млн ездят без страховок.


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