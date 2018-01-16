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Защитник «Рубина» Бурлак перешел в «Крылья Советов»

16 января 2018, 12:00 , Фото: Ильнар Тухбатов

Защитник «Рубина» Бурлак перешел в «Крылья Советов» Ранее футболист уже выступал за самарский клуб на правах аренды.
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(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Футболист казанского «Рубина» Тарас Бурлак перешел в «Крылья Советов» и отправился на сборы вместе с командой. Об этом сообщается на официальном сайте самарского клуба.

Бурлак подписал долгосрочное соглашение с «Крыльями» и вместе с командой полетит в Турцию, где у самарцев запланированы тренировочные сборы. Заместитель гендиректора клуба Зураб Циклаури выразил надежду на то, что защитник поможет «Крылышкам» решить поставленную задачу и станет одним из лидеров команды.

«Мы прекрасно знаем игровые и человеческие качества Тараса Бурлака, в Самаре он уже свой, провел за нашу команду очень достойные полтора сезона. И как только появилась возможность вернуть Тараса в "Крылья", мы сразу ей воспользовались», – подчеркнул Циклаури.

В «Крыльях Советов» Бурлак будет выступать под 90-м номером. В составе «Рубина» защитник в нынешнем сезоне провел по одному матчу в чемпионате и Кубке страны. Всего за казанский клуб футболист провел 34 игры.
 


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