Выпавший из окна в Челнах школьник много времени проводил за компьютером

(Набережные Челны, 16 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Выпавший из окна своей квартиры на седьмом этаже школьник был замкнутым и много времени проводил в Интернете, сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в школе, где он учился.

В Челнах около восьми вечера накануне, 15 января, из окна дома №7 во втором комплексе выпал 17-летний ученик школы № 22. Подросток скончался в БСМП от полученных травм.

«Это трагедия для всех нас, — поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» директор школы № 22 Николай Осипов. — Школа, конечно, окажет семье посильную материальную и моральную помощь. Я уже побывал в доме, где случилось несчастье. Мать в шоке, до сих пор не может прийти в себя».

По словам руководителя образовательного учреждения, парень перевелся в школу № 22 из школы № 13 после девятого класса из-за того, что там не было набора в десятый класс.

«Мальчик учился хорошо, был ударником, участником олимпиад и хотел продолжить учебу, — сообщил Николай Осипов. — В новом классе друзьями он не обзавелся, держался отдельно от всех, можно даже сказать, что был замкнутым. Но никаких конфликтов с одноклассниками у него не было. Даже небольших, мимолетных. С учителями подросток всегда вел себя корректно, ни в какие перепалки никогда не вступал».

Парень жил с мамой и дедом в трехкомнатной квартире. У школьника была своя комната. Ее парень держал в хорошем состоянии, она довольна уютная, заметил директор школы. Но, по словам домочадцев, подросток много времени проводил в ней, сидя за компьютером. Какие он сайты посещал, чем увлекался, что искал в Интернете, родные не знают.

По словам родственников, в день трагедии все члены семьи находились дома. Ссор никаких не было. Прямо перед трагедией подросток разговаривал с матерью, а буквально через несколько минут родственники услышали шум из его комнаты. Зашли посмотреть, что случилось и увидели открытое окно, а внизу лежащего парня.

Представители следственного отдела СУ СК РФ по РТ пока не комментируют этот случай. ИА «Татар-информ» сообщили лишь, что материалы по данному делу проходят проверку.