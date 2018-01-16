Татарстан получил 100 процентов акций ОЭЗ «Иннополис» и «Алабуга»

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Акционерное общество «Особые экономические зоны» передало Республике Татарстан 100 процентов акций ОЭЗ «Иннополис» и «Алабуга», сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.
Согласно решению, принятому АО «Особые экономические зоны» и Республикой Татарстан в конце 2017 года, республике безвозмездно переданы около 32 млн акций особых экономических зон номинальной стоимостью порядка 32 млрд рублей.
Ранее Татарстан владел 34 процентами ОЭЗ «Алабуга» и 2 процентами ОЭЗ «Иннополис». Передача акций от федерального акционерного общества осуществляется согласно реформе института ОЭЗ, цель которой — сосредоточить управление особыми экономическими зонами в субъектах Федерации.