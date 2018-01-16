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Экономика и финансы

Татарстан получил 100 процентов акций ОЭЗ «Иннополис» и «Алабуга»

16 января 2018, 12:06

Республике безвозмездно передано порядка 32 млн акций номинальной стоимостью 32 млрд рублей.
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(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Акционерное общество «Особые экономические зоны» передало Республике Татарстан 100 процентов акций ОЭЗ «Иннополис» и «Алабуга», сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Согласно решению, принятому АО «Особые экономические зоны» и Республикой Татарстан в конце 2017 года, республике безвозмездно переданы около 32 млн акций особых экономических зон номинальной стоимостью порядка 32 млрд рублей.

Ранее Татарстан владел 34 процентами ОЭЗ «Алабуга» и 2 процентами ОЭЗ «Иннополис». Передача акций от федерального акционерного общества осуществляется согласно реформе института ОЭЗ, цель которой — сосредоточить управление особыми  экономическими зонами в субъектах Федерации.

 


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