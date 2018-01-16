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Здоровье и среда

Минздрав РФ определил приоритетные направления здравоохранения в 2018 году

16 января 2018, 13:24

Борьба с онкологией и онкологическими заболеваниями станут приоритетными в наступившем году.
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(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что приоритетным направлением российского здравоохранения в 2018 году будет борьба с онкологией и онкологическими заболеваниями, сообщает РИА «Новости».

Об этом глава ведомства сообщила во время делового завтрака на Гайдаровском форуме. Вероника Скворцова отметила, что наряду с государственным финансированием увеличатся инвестиции в здравоохранение.

По ее словам, в прошлом году было запущено четыре концессионных соглашения в сфере здравоохранения. Интерес высказали зарубежные партнеры из Европы, США и Австралии.

В деловом завтраке принял участие Президент РТ Рустам Минниханов.


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