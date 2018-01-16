Новосельцев может перейти из «Зенита» в «Рубин»

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Футболист санкт-петербургского «Зенита» Иван Новосельцев в текущее трансферное окно может перейти в казанский «Рубин». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее Новосельцев играл под руководством Курбана Бердыева в «Ростове», откуда получал приглашение в сборную России. Перейдя в «Зенит», защитник плотно присел на лавку – в нынешнем сезоне он провел всего один матч в Кубке России.

Сообщается также, что помимо «Рубина» игроком интересуется «Арсенал»: тульский клуб уже сделал предложение питерцам об аренде футболиста.