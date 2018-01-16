На «КАМАЗе» утвердили программу «Качество-2018»

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин подписал документ, согласно которому были утверждены программа «Качество-2018» и цели в области охраны труда, промышленной безопасности, экологии, качества и бережливого производства на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

В 2018 году «КАМАЗ» планирует уменьшить количество дефектов на 100 автомобилей по результатам трех месяцев эксплуатации на 10 процентов. Кроме того, автозавод намерен понизить коэффициент дефектности на один автомобиль и общее количество дефектов на транспортное средство также на 10 процентов.