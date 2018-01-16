Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

На «КАМАЗе» утвердили программу «Качество-2018»

16 января 2018, 23:40

Компания намерена снизить коэффициент дефектности и количество дефектов на автомобиль на 10 процентов.
На "КАМАЗ" прибыла делегация ОАО «АК «Транснефть»
На «КАМАЗе» состоялась презентация комплексной дорожной машины КДМ-316
За 8 лет рыночная стоимость корпорации «КАМАЗ» выросла на 26295,5 процента
Представитель «КАМАЗа» предложил не драматизировать ситуацию с проектом в Азербайджане
Создаваемый в РТ государственный дорожный холдинг укрепят капиталом «КАМАЗа»

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин подписал документ, согласно которому были утверждены программа «Качество-2018» и цели в области охраны труда, промышленной безопасности, экологии, качества и бережливого производства на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

В 2018 году «КАМАЗ» планирует уменьшить количество дефектов на 100 автомобилей по результатам трех месяцев эксплуатации на 10 процентов. Кроме того, автозавод намерен понизить коэффициент дефектности на один автомобиль и общее количество дефектов на транспортное средство также на 10 процентов.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter