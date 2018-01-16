В Челнах в текущем году отремонтируют поликлиники, детсады, школы и колледжи

(Набережные Челны, 16 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в текущем году отремонтируют поликлиники, детсады, школы и колледжи, сообщил руководитель исполкома города Ринат Абдуллин на деловом вторнике.

В рамках программы ремонта амбулаторно-поликлинических учреждений в Челнах обновят 15 поликлиник и женских консультаций на общую сумму 504,9 млн рублей.

Капитальным ремонтом будут охвачены также восемь детских садов, на что планируется затратить 230 млн рублей. В части среднеобразовательных учреждений обновление ожидается в кадетских школах № 81 и №47, на что планируется израсходовать 107,6 млн рублей.

В республиканскую программу создания ресурсных центров включены три челнинских колледжа: педагогический, строительный и политехнический. Общая сумма затрат на их ремонт составит 211,6 млн рублей.