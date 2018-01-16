В Челнах построят Центр для содержания мигрантов, Дом правосудия, школу и театр

(Набережные Челны, 16 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в текущем году построят школу, театр, Центр для содержания мигрантов и Дом правосудия, сообщил руководитель исполкома Автограда Ринат Абдуллин на деловом вторнике.

Строительство школы на 1224 места в 21-м микрорайоне жилого района «Замелекесье» уже началось. Стоимость проекта составляет свыше 1 млрд рублей. Освоением этих средств занимается ООО «Евростиль». Открытие школы планируется 1 сентября текущего года.

Также к началу чемпионата мира по футболу в городе должен появиться Центр временного содержания иностранных граждан. Стоимость проекта составляет 450 млн рублей. Возводить объект будет та же фирма — ООО «Евростиль». В мае центр будет уже открыт, сообщил Абдуллин.

Не менее значимым социальным проектом города является реконструкция РК «Колизей», в который планируется переезд татарского драматического театра. Ориентировочная стоимость всех работ в здании составляет 600 млн рублей.

Кроме того, в мае текущего года будет завершено строительство Дома правосудия. Объект возводится по федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013 – 2020 годы». Его стоимость – 292,5 млн рублей, уточнил Абдуллин.