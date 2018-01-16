В Челнах в текущем году планируется ввести 300 тысяч кв. метров жилья

(Набережные Челны, 16 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в текущем году планируется ввести 300 тысяч кв. метров жилья. Это столько же, сколько было введено в прошлом году. Об этом на деловом вторнике рассказал руководитель исполкома Автограда Ринат Абдуллин.

По его словам, в текущем году в Челнах будет построено 30 многоквартирных жилых домов, 10 из них берется возвести ООО «Домкор», четыре — группа компаний «Профит», три — ООО «ЖСК “Комфортное жилье”», еще пять домов построит ГК «Евростиль».

Также в Челнах началась реализация двух крупных инвестиционных проектов. Ижевская компания «Талан» приступила к строительству жилого микрорайона «Орловское поле» и 19-го микрорайона в Новом городе.

«Строительство „Орловского поля“ планируется провести в несколько этапов. На первом этапе будут введены в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома общей площадью более 18 тыс. кв. метров. В 19-м микрорайоне „Талан“ приступил к работам по возведению 11-этажного дома общей площадью 7 тысяч кв. метров», — сообщил детали новых проектов Абдуллин.

По программе социальной ипотеки в Челнах в текущем году планируется ввести в эксплуатацию дома 63/13 и 63/15, где получат квартиры 573 семей. На сегодняшний день на этих площадках ведутся работы по устройству фундаментов.

Кроме того, Государственный жилищный фонд при Президенте РТ намерен вложить средства в начало строительства еще трех жилых домов — 63/01, 63/11, 63/12. Здесь получат квартиры 763 семьи.