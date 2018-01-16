Citi Bank намерен уравнять зарплаты своих сотрудников и сотрудниц

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Один из крупнейших банков мира Citi Bank намерен уравнять зарплаты своих работников и работниц, сообщает РИА «Новости».

Ранее банк провел внутреннее исследование оплаты труда своих сотрудников. Выяснилось, что за аналогичные рабочие обязанности женщины-работницы Citi Bank получают в среднем на 1 процент меньше денег, нежели мужчины. В банке намерены полностью устранить эту разницу в зарплатах.

Новые правила расчета зарплаты в ближайшее время начнут работать в американских, британских и немецких отделениях Citi Bank. Далее практику планируют распространить и на остальные офисы банка.

