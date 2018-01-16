В Челнах появился еще один проблемный застройщик

(Набережные Челны, 16 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах появился еще один проблемный застройщик. Им признана казанская компания ООО «Финансовая промышленная группа “ТНГС-И”». Об этом сообщил руководитель исполкома Автограда Ринат Абдуллин, выступая на совещании хозяйственных руководителей в мэрии.

По словам сити-менеджера, казанская компания затягивает сроки возведения девятиэтажного четырехподъездного дома, расположенного в 26-м микрорайоне Замелекесья.

«Ситуация находится под контролем исполкома. Инспекцией государственного строительного надзора и правоохранительными органами на недобросовестного застройщика оказываются меры административного характера», — заверил Абдуллин.

Руководитель исполкома отметил, что в городе проведена инвентаризация всех заключенных договоров. В реестр пострадавших граждан включено 227 семей. В основном они имеют отношение к жилым домам 65/06, 65/10 (блоки 3,4), 65/03, не достроенным ГК «Фон». На их строительство необходимо более 800 млн рублей.

Абдуллин еще раз сообщил, что инвесторы, которые возьмутся достроить проблемные дома, в качестве компенсации получат земельные участки в аренду без проведения предварительных торгов. Для этого в городе уже определены муниципальные и федеральные территории.

«Более того, в настоящее время совместно с Правительством РТ ведется работа по передаче республике полномочий на использование федеральных земель при реализации инвестиционных проектов по проблемным домам», — сообщил Абдуллин.