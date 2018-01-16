ЕС может сократить черный список стран-оффшоров

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Власти Евросоюза могут пересмотреть ранее составленный черный список стран с непрозрачной налоговой системой, сообщает портал RT.
В случае положительного решения из списка могут исключить восемь стран: Панаму, Южную Корею, ОАЭ, Барбадос, Гренаду, Макао, Монголию и Тунис.
Власти Евросоюза составили этот черный список в декабре прошлого года. Сейчас в нем находятся 17 государств. Каждое из них предоставляет возможности для хранения оффшорных средств, уверены в ЕС.