Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

ЕС может сократить черный список стран-оффшоров

16 января 2018, 21:11

Ранее власти ЕС составили черный список государств — налоговых гаваней.
Шведский евродепутат ратует за студентов из стран, не входящих в ЕС
В ЕС считают, что Украине пора менять Конституцию
Латвийские рыбаки вынуждены резать свои корабли на металлолом
ЕС утвердил военную операцию против пиратов в Сомали
Россия и ЕС на пути к новому этапу сотрудничества

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Власти Евросоюза могут пересмотреть ранее составленный черный список стран с непрозрачной налоговой системой, сообщает портал RT.

В случае положительного решения из списка могут исключить восемь стран: Панаму, Южную Корею, ОАЭ, Барбадос, Гренаду, Макао, Монголию и Тунис.

Власти Евросоюза составили этот черный список в декабре прошлого года. Сейчас в нем находятся 17 государств. Каждое из них предоставляет возможности для хранения оффшорных средств, уверены в ЕС.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter