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Экономика и финансы

«Лукойл» будет участвовать в нефтяном тендере в Мексике

16 января 2018, 19:38

За право разработки мексиканских нефтяных месторождений будут бороться почти 30 компаний.
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(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Дочерняя структура российской компании «Лукойл» будет участвовать в тендере на разработку новых нефтяных месторождений в Мексике. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Заявку на участие в конкурсе уже одобрила Национальная комиссия по углеводородам Мексики, уточняет издание. В случае победы дочерняя структура «Лукойла» получит право на разработку 30 глубоководных нефтеносных участков в Мексиканском заливе.

Кроме российской компании в тендере будут участвовать еще 28 нефтяных фирм со всего мира, пишет издание.

 


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