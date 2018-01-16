«Лукойл» будет участвовать в нефтяном тендере в Мексике

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Дочерняя структура российской компании «Лукойл» будет участвовать в тендере на разработку новых нефтяных месторождений в Мексике. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Заявку на участие в конкурсе уже одобрила Национальная комиссия по углеводородам Мексики, уточняет издание. В случае победы дочерняя структура «Лукойла» получит право на разработку 30 глубоководных нефтеносных участков в Мексиканском заливе.

Кроме российской компании в тендере будут участвовать еще 28 нефтяных фирм со всего мира, пишет издание.