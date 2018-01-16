В Минобороны объяснили полет российских Ту-160 вблизи стран НАТО

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. Самолеты сопровождали экипажи истребителей МиГ-31. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, информирует «Интерфакс».

В ведомстве признали, что «на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии». При этом там подчеркнули: «Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств».

По информации Минобороны, военные ведомства Великобритании и Бельгии подтвердили, что Ту-160 не нарушали их воздушных границ. При этом в британском Минобороны пояснили, что истребители Typhoon поднялись в воздух, поскольку экипажи российских ракетоносцев не отвечали на запросы наземных служб.

Ранее Минобороны Великобритании сообщило о перехвате российских самолетов у британских границ. Позже стало известно, что для перехвата Ту-160 в воздух поднялись и бельгийские истребители.