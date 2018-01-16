Найденный в Египте метеорит «Гипатия» возник раньше Солнечной системы

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Найденный в Египте в 1996 году метеорит «Гипатия» мог возникнуть раньше Солнечной системы. Об этом свидетельствуют содержащиеся в нем уникальные соединения.

К соответствующему выводу пришли исследователи из Университета Йоханнесбурга в ЮАР, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Science Alert.

По словам одного из авторов работы, Яна Крамерса, «большая часть "Гипатии" походит на плохо смешанное тесто пирога». Метеорит содержит большое количество полиароматических углеводородов, которые являются одним из основных компонентов межзвездной пыли. Кроме того, он содержит чистый металлический алюминий, крайне редкий в нашей звездной системе.

На основании этих данных ученые пришли к выводу, что «Гипатия» возникла еще до образования Солнечной системы как таковой. Это могло произойти при температуре ниже -196 градусов Цельсия.

Прилететь на Землю небесное тело могло из пояса Койпера, который находится за орбитой Нептуна.