На юге Мадагаскара зоологи обнаружили новый вид лемуров

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Зоологи нашли новый вид лемуров на юге Мадагаскара. Статья о нем вышла в журнале Primate Conservation, сообщает N+1.

Млекопитающее назвали карликовым лемуром Гровса (Cheirogaleus grovesi) в честь приматолога из Австралии Колина Гровса, умершего в ноябре 2017 года.

Представители новооткрытого таксона обнаружены в национальных парках Раномафана и Андрингитра. При этом если первый включает дождевой лес в горах, то второй состоит из сменяющих друг друга с изменением высоты лугов, низменных и горных лесов.

Длина карликового лемура Гровса составляет около 15 см, средний вес равняется примерно 450 г. Он обладает круглыми черными глазами, пушистым длинным хвостом и цепкими руками. Представители вида обычно живут в группах, хотя могут существовать и в одиночестве.

Самостоятельный характер таксона подтвердил генетический анализ. Кроме того, Cheirogaleus grovesi географически изолирован от таких родственных ему карликовых лемуров, как Cheirogaleus andysabini, Cheirogaleus lavasoensis и Cheirogaleus crossleyi.