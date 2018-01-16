Все новости Татарстан Россия

Общество, Здоровье и среда

В Сети появилось видео с вороной, сорвавшей прогноз погоды

16 января 2018, 01:57

Птица села на камеру, снимавшую Сан-Франциско с высоты.

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В Соединенных Штатах случайно попавшая в объектив камеры ворона сорвала прогноз погоды на телеканале KTVU. Видеозапись этого фрагмента передачи опубликована на YouTube.

Как отмечает РИА «Новости», в момент, когда ведущий Марк Тамайо рассказывал о Сан-Франциско, на снимавшую город с высоты камеру села птица. Тогда он предложил зрителям оценить нежданного гостя. Ворона несколько раз заглянула в объектив, после чего отправилась по своим делам.

За четыре дня ролик собрал почти 180 тыс. просмотров и свыше 160 комментариев. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter