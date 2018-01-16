Умер лидер политдвижения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). На 73-м году жизни скончался российский политик, почетный председатель общественно-политического движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов.

Анпилов умер, не приходя в сознание, после инсульта, сообщается на его странице в Facebook’е.

Бывший депутат Государственной Думы Дарья Митина рассказала ТАСС, что 13 января у политика, ехавшего на встречу кандидата в Президенты России от КПРФ Павла Грудинина с дoверенными лицами, случился oбширный инсульт.

Лидера «Трудовой России» госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где он позднее и скончался.

Виктор Анпилов в советское время занимался международной журналистикой, а в политику пришел только в 1990 году. В 1992-м стал одним из основателей общественно-политического движения «Трудовая Россия», возглавил его исполком. Активно участвовал в уличных акциях протеста. В октябре 1993-го выступил на стороне Верховного Совета, был арестован, но затем освобожден по решению Госдумы.

В 2000-х годах сильно уменьшил публичную активность. В 2012-м стал почетным председателем «Трудовой России», перестав быть председателем исполнительного комитета.