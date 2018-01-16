В Альметьевске к лету планируют завершить строительство двух ипотечных домов

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В микрорайоне «Западные ворота» Альметьевска к началу третьего квартала планируется завершить строительство двух ипотечных домов, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Об участии Альметьевского района в республиканских целевых программах 2018 года сообщил замруководителя исполкома по строительству Айрат Мухаметзянов.



В 2017 году было построено три многоквартирных дома на 828 квартир, в том числе два дома по программе социальной ипотеки в микрорайонах «Алсу» и «Яшьлек» и один дом – компанией «Домкор» (с участием дольщиков) в микрорайоне «Алсу», напомнил Мухаметзянов.



План по жилищному строительству на 2018 год остается на уровне прошлых лет и составляет 155 тыс. кв. метров.