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Общество

В Альметьевске к лету планируют завершить строительство двух ипотечных домов

16 января 2018, 00:08

В Альметьевске обсудили программу жилищного строительства на 2018 год.
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(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В микрорайоне «Западные ворота» Альметьевска к началу третьего квартала планируется завершить строительство двух ипотечных домов, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.

Об участии Альметьевского района в республиканских целевых программах 2018 года сообщил замруководителя исполкома по строительству Айрат Мухаметзянов.

В 2017 году было построено три многоквартирных дома на 828 квартир, в том числе два дома по программе социальной ипотеки в микрорайонах «Алсу» и «Яшьлек» и один дом – компанией «Домкор» (с участием дольщиков) в микрорайоне «Алсу», напомнил Мухаметзянов.

План по жилищному строительству на 2018 год остается на уровне прошлых лет и составляет 155 тыс. кв. метров.

 


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