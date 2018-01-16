Сингапурские ученые придумали способ превратить овощи в лекарство от рака

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Исследователи Национального университета Сингапура придумали способ превратить привычную пищу в лекарство от рака, сообщает «Хайтек» со ссылкой на New Atlas.

Ученые использовали генетически модифицированные бактерии и провели химические реакции с овощами. Научившись точнее управлять ГМО-микроорганизмами, мы сможем использовать их в качестве пробиотиков для уничтожения и предотвращения рака. В таком случае будет возможно лечиться, просто употребляя в пищу брокколи, капусту или другие овощи, отмечают исследователи.

Эксперименты на мышах прошли успешно и позволили сократить количество опухолей на 75 процентов.

Испытывать эксперимент на людях ученые пока не собираются, поскольку велика обеспокоенность последствиями внедрения ГМО-бактерий в организм человека.