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Здоровье и среда

Сингапурские ученые придумали способ превратить овощи в лекарство от рака

16 января 2018, 01:02

Испытывать эксперимент на людях исследователи пока не собираются.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Исследователи Национального университета Сингапура придумали способ превратить привычную пищу в лекарство от рака, сообщает «Хайтек» со ссылкой на New Atlas.

Ученые использовали генетически модифицированные бактерии и провели химические реакции с овощами. Научившись точнее управлять ГМО-микроорганизмами, мы сможем использовать их в качестве пробиотиков для уничтожения и предотвращения рака. В таком случае будет возможно лечиться, просто употребляя в пищу брокколи, капусту или другие овощи, отмечают исследователи.

Эксперименты на мышах прошли успешно и позволили сократить количество опухолей на 75 процентов. 

Испытывать эксперимент на людях ученые пока не собираются, поскольку велика обеспокоенность последствиями внедрения ГМО-бактерий в организм человека.


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