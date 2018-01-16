В Татарстане пройдут международные Болгарские чтения

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В Болгарской исламской академии с 11 по 13 февраля впервые пройдут международные болгарские чтения «Богословское наследие мусульманских народов России». Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

В Болгарских чтениях примут участие ведущие российские специалисты, общественно-политические и религиозные деятели, студенты и профессорско-преподавательский состав высших религиозных и светских учебных заведений, а также делегаты из ближнего и дальнего зарубежья.

Участники мероприятия обсудят проблемы реновации и адаптации образцов классических исламских текстов для учебно-методического обеспечения современных исламских духовных образовательных организаций; проблемы информационно-библиотечного обеспечения востоковедческих исследований, учета и каталогизация арабоязычных и арабографичных рукописных источников, находящихся на территории России и за ее пределами с учетом современных информационных технологий; влияние богословского наследия мусульманских народов России на научную и общественную жизнь мировой мусульманской уммы и др.

В рамках чтений состоится научно-практический семинар «Основные направления и перспективы научных исследований Болгарской исламской академии».

По итогам мероприятия планируется издание сборника материалов конференции.

