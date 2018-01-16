Бугульминский механический завод отказался помогать «Ижметмашу»

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Бугульминский механический завод не будет предоставлять заказы АО «Ижевский завод металлургии и машиностроения» («Ижметмаш»), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление главы Удмуртии Александра Бречалова.

«Ситуация непростая. В заказе Бугульминский завод отказал, „Татнефти“ завод не нужен. 900 человек в апреле останутся без работы. Когда ситуация возникла, у 800 человек были уведомления о сокращении с 27 января. Мы взяли ситуацию под контроль. Еще раз напомню, это частное предприятие. По идее, республика не имеет права и не может вмешиваться. Но мы понимаем, что речь идет о наших гражданах, поэтому занимаемся этим вопросом. С главой „Татнефти“ я уже два раза провел переговоры», — цитирует «Коммерсантъ» слова собеседника.

В Удмуртии подготовили дорожную карту по соглашениям с акционерами «Ижметмаша». Сложившаяся ситуация находится на повестке у руководителя республики. Вопросом также занимается председатель Правительства региона Ярослав Семенов.

Накануне Нового года на работу вышли около 300 сотрудников предприятия. Это означает, что «Ижметмаш» находится в кризисе, но «ситуация не такая критичная», считает Бречалов.

Бугульминский механический завод хотел оплатить производственные расходы взамен на выполнение ижевским предприятием заказа на изготовление продукции. По этому вопросу шли переговоры.