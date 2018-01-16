Елабужские спортсмены приехали с победой с Первенства ПФО по боксу

(Елабуга, 16 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Две серебряные медали с Чемпионата и Первенства Приволжского Федерального округа по боксу привезли елабужские спортсмены. Турнир прошел в Димитровграде, куда съехались боксеры из 14 регионов страны.

На ринг в разных весовых категориях вышли 170 спортсменов. Елабугу представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2. В турнире елабужанки Елена Багнюк и Регина Хайруллина заняли второе место в своих весовых категориях.

С медалями приехали и местные тхэквондисты. В воскресенье в Менделеевске завершилось Первенство Татарстана среди юниоров и юниорок 2001 — 2003 г.р. В соревнованиях, где приняли участие около 90 спортсменов республики, елабужане завоевали шесть медалей различного достоинства, три из которых золотые.

В общекомандном зачете сборная города поднялась на третью ступень пьедестала.

