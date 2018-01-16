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Экономика и финансы

Золотодобыча в Магаданской области увеличилась на 15 процентов

16 января 2018, 02:16

За прошлый год недропользователи добыли на Колыме почти 33 тонны золота и около 780 тонн серебра.
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(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Золотодобыча в Магаданской области увеличилась на 15 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы регионального правительства. 

По итогам 2017 года недропользователи добыли на Колыме 32 т 950 кг золота и 779,5 т серебра. Лидером золотодобычи в регионе за прошлый год стало АО «Золоторудная компания Павлик». Ее сотрудники извлекли из недр 6,5 т золота. 

Ожидается, что в 2018 году показатели вырастут благодаря открытию и развитию горнорудных предприятий.


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