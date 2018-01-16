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Авиаторы Якутии предложили восстановить советские взлетно-посадочные площадки

16 января 2018, 00:22

Из 629 населенных пунктов Якутии только 116 имеют площадки.
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(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В Якутии предложили восстановить сеть взлетно-посадочных площадок, существовавших в советское время, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Ассоциации малой авиации Якутии Ивана Лукина.

Соответствующее предложение в рамках Федеральной программы поддержки авиационной инфраструктуры внесено в Министерство транспорта региона, отметил Иван Лукин.

Из 629 населенных пунктов Якутии только 116 имеют взлетно-посадочные площадки, рассказал председатель Ассоциации малой авиации Якутии.

В конце прошлого года вице-премьер Правительства России Юрий Трутнев предложил Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву наложить дисциплинарное взыскание на глав Минтранса и Росавиации за проблемы с финансированием аэропортов Дальнего Востока, говорится в сообщении информагентства.


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