Авиаторы Якутии предложили восстановить советские взлетно-посадочные площадки

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В Якутии предложили восстановить сеть взлетно-посадочных площадок, существовавших в советское время, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Ассоциации малой авиации Якутии Ивана Лукина.
Соответствующее предложение в рамках Федеральной программы поддержки авиационной инфраструктуры внесено в Министерство транспорта региона, отметил Иван Лукин.
Из 629 населенных пунктов Якутии только 116 имеют взлетно-посадочные площадки, рассказал председатель Ассоциации малой авиации Якутии.
В конце прошлого года вице-премьер Правительства России Юрий Трутнев предложил Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву наложить дисциплинарное взыскание на глав Минтранса и Росавиации за проблемы с финансированием аэропортов Дальнего Востока, говорится в сообщении информагентства.