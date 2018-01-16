Ford увеличит инвестиции в электромобили более чем в два раза

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Американский автоконцерн Ford увеличит вложения в электромобили более чем в два раза — до 11 млрд долларов до 2022 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

Компания намерена увеличить количество гибридных машин и электромобилей до 40 моделей, 16 из которых будут электрифицированными автомобилями. На данный момент Ford реализует в США лишь один электромобиль — Focus.

Изначально сумма инвестиций в производство электромобилей оценивалась в 4,5 млрд долларов. Автоконцерн планировал сократить расходы на производство автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на 500 млн долларов, чтобы направить эти деньги на электромобили, говорится в сообщении издания.