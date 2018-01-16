Индия намерена помогать в строительстве АЭС «Руппур»

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Индия намерена оказать техническую помощь в строительстве первой в Республике Бангладеш атомной электростанции (АЭС) «Руппур» с участием России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника Премьер-министра республики по энергетике Тауфика Чоудхури.

«Сейчас активно обсуждается вопрос о предоставлении Индией технической помощи для обслуживания станции и подготовки нашего персонала. Это идет в русле с российским представлением о том, в каких областях может быть задействована помощь со стороны Индии», — цитирует агентство слова собеседника.

АЭС «Руппур» строится в Республике Бангладеш, в поселении Руппур в 160 км от Дакки, столицы государства. Генеральным подрядчиком проекта выступает АО «Атомстройэкспорт». Стоимость АЭС «Руппур» оценивается до 13 млрд долларов.

Первый камень заложен в 2013 году, а осенью 2017 года произошла торжественная церемония первой заливки бетона в фундамент энергоблока № 1. Запуск первого энергоблока запланирован на 2023 год, а второго — на 2024 год. Стоимость проекта составит до 13 млрд долларов.