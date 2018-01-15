Украина сняла санкции с российского «Южтранса»

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины отменило санкции против российской компании «Южтранс», которая до их вступления в силу поставляла на Украину дефицитный уголь антрацитовой группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ от 28 декабря 2017 года, опубликованный в электронной базе учета документов ведомства.

МЭРТ 30 октября 2017 года ввело санкции в отношении сразу 18 российских компаний «за действия, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности», говорится в сообщении информагентства.

Кроме «Южтранса» в список попали российские компании пищевой промышленности, строительных материалов и оборудования.