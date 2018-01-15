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Экономика и финансы

Украина сняла санкции с российского «Южтранса»

15 января 2018, 23:36

Компания «Южтранс» до введения санкций поставляла на Украину дефицитный уголь антрацитовой группы.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины отменило санкции против российской компании «Южтранс», которая до их вступления в силу поставляла на Украину дефицитный уголь антрацитовой группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ от 28 декабря 2017 года, опубликованный в электронной базе учета документов ведомства.

МЭРТ 30 октября 2017 года ввело санкции в отношении сразу 18 российских компаний «за действия, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности», говорится в сообщении информагентства. 

Кроме «Южтранса» в список попали российские компании пищевой промышленности, строительных материалов и оборудования.


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